O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, foi suspenso 15 dias e multado em 2.805 euros devido a incidências verificadas no jogo ante o Vizela, em Moreira de Cónegos, no último sábado, para a 34.ª e última jornada da I Liga, de acordo com o mais recente mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgado esta quinta-feira.

A punição dita que Sá Pinto vai estar, assim, fora do banco de suplentes nos dois jogos do play-off pela permanência na I Liga, frente ao Desportivo de Chaves, cuja primeira mão é neste sábado, dia 21, estando o segundo jogo, em Moreira de Cónegos, agendado para 29 de maio, domingo.

No documento, o CD da FPF justifica a suspensão e a multa com a «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».

«O treinador principal do Moreirense, Ricardo Manuel da Silva Sá Pinto, percorreu parte do relvado em direção à bancada topo norte, onde se encontravam ainda parte dos adeptos do Vizela, e dirigindo-se a estes, disse de forma audível por parte do Comandante da força da GNR, a expressão "Tomai, toma lá cara***" ao mesmo tempo que executava com os braços dois tipos de gestos. Um com ambos os braços afastados e semi-levantados em festejo, bem como outro, com um braço na vertical e outro na horizontal, cruzados em frente ao peito, gesto comummente apelidado de manguito. A execução destes gestos e as palavras proferidas foram vistas pelos adeptos do Vizela como provocatórias, tendo-se seguido, de forma generalizada, uma onda de injúrias. Sendo que a partir deste momento os adeptos ainda presentes na bancada começaram a entoar de forma uníssona o cântico "e oh Sá Pinto vai pro cara***"», pode ler-se, no mapa de castigos.

