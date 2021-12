Declarações do treinador do Moreirense, Lito Vidigal, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 ante o Boavista, em jogo da 15.ª jornada da I Liga:

«Eu sinto um crescimento muito grande. Numa semana sinto que a equipa cresceu, está mais próxima do que pretendo, os jogadores vão-se identificando com as ideias. Foi uma pena não termos conseguido um resultado positivo, porque a exibição foi positiva e tivemos um crer mito grande.»

«Acho que não entrámos bem no jogo, mas foi muito dividido e dizemos que não entramos bem porque a segunda parte é que demonstra isso. Acho que o jogo foi equilibrado. O Boavista marca e é um lance de falta, toda a gente viu. É uma pena.

«Depois, acho que como o jogo correu, cinco minutos de compensação foi pouco e, ainda por cima, acho que o jogo terminou antes desses cinco minutos. Às vezes andamos sempre a falar mal dos nossos árbitros e quando temos a possibilidade de avaliar árbitros estrangeiros é que começamos a avaliar o que nós temos e o que é nosso é bom.»

«A equipa foi crescendo, tomando conta o jogo e acabamos o jogo com o Boavista encostado às cordas. Foi pena não termos concretizado, valorizava o trabalho dos jogadores. Tenho a certeza de que vamos ter resultados positivos.»