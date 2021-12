Declarações de Lito Vidigal, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo do Moreirense (1-0) sobre o Estoril:

«Falei com os jogadores e a mensagem foi que fizemos um jogo bom com o Portimonense; fizemos uma segunda parte muito boa com o Boavista, podíamos até ter conseguido pontos; e depois fizemos o terceiro jogo, na Taça de Portugal, que começámos muito bem, fazemos um golo e a equipa desorientou-se após uma expulsão no adversário. A mensagem foi dizer, numa análise muito fria, que crescemos até àquele momento, e que o caminho seria este, dar continuidade. O que nos permitira crescer realmente seria uma vitória. Esta vitória, frente a uma equipa forte, dá confiança para trabalhar. Acho que podíamos ter feito o 2-0 antes de o Estoril ter tido as oportunidades que teve. Dou os parabéns aos jogadores, que continuam a ser sérios. Querem crescer e melhorar, esta vitória é dos jogadores, que fizeram tudo para ganhar».

[Murro na mesa com uma atitude diferente?] «Não há murros na mesa, há diálogo e partilha. Temos de melhorar a saída e em quase todos os aspetos, como a agressividade: a equipa precisa de chegar primeiro à bola - somos uma equipa um pouco passiva - se quisermos competir com os mais fortes, se quisermos vencer em qualquer estádio onde formos jogar. Temos de trabalhar todos os dias a pensar que temos de ser melhores, ainda não temos essa mentalidade».

[Significado da vitória? Evita um ambiente pesado?] «Ambiente pesado só porque as vitórias não aconteceram tão rápido. Em dez ou doze dias fizemos três jogos e tivemos pouco tempo para trabalhar. Só se cresce com tempo, e o que nos dá tempo no futebol são as vitórias, os jogadores sentem-se mais confiantes e disponíveis para aprender».