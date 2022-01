Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o triunfo (0-2) frente ao Moreirense:

«Foi uma vitória muito difícil, muito trabalhada e muito suada, mas merecida pelo que os jogadores têm desenvolvido nos últimos tempos. Fomos uma equipa muito disciplinada, muito aberta ao trabalho, e a vitória é deles. O Moreirense é uma equipa muito capaz, que pode dificultar a tarefa a qualquer adversário, com jogadores muito rápidos. Fizemos um jogo, do ponto de vista estratégico, muito positivo. Era importante controlar o jogo com bola, mas também sem bola. Defendemos bem em vários momentos do jogo, marcámos o primeiro num momento chave, mas fez justiça ao que aconteceu até na semana anterior. Hoje as coisas correram bem, é verdade que com alguma sorte, que também é precisa no futebol. Os jogadores procuraram a sorte e foram felizes. Espero que seja a primeira de várias vitórias fora num campeonato muito competitivo. Vai ser uma luta até ao fim, na qual esperamos andar o mais tranquilos possível».

[Expetativas neste desafio no Santa Clara?] «As pessoas confiaram em mim, quero dar uma resposta positiva na aposta que fizeram. Os treinadores vivem de vitórias, é o que nos alimenta, o que posso dizer é que quero que as pessoas que confiaram em mim possam achar que a opção foi boa».