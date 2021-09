O relvado do Estádio dos Barreiros, apesar de apresentar melhorias visíveis, voltou a ser chumbado pela inspeção da Liga e o Marítimo vai ter de recorrer ao Estádio da Madeira, do vizinho Nacional, no próximo jogo em casa, frente ao Moreirense, na abertura da 8.ª jornada.

O relvado foi alvo de nova vistoria esta segunda-feira e, apesar das melhorias evidentes, voltou a não receber luz verde dos inspetores da Liga. «Mantiveram a decisão, mas acharam o trabalho de recuperação bem feito. Não devemos estragar ou hipotecar o futuro», disse à agência Lusa fonte oficial do clube.

O Marítimo está impossibilitado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional de jogar no seu recinto desportivo devido às condições do relvado, que já recebeu duas avaliações negativas, a primeira diante do Sp. Braga e a segunda frente ao FC Porto.

Devido à interdição, a equipa dos Barreiros já recorreu ao Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional, para receber o Arouca (2-2), a 13 de setembro, para a quinta jornada do campeonato.

«Na opinião das equipas de vistorias, no próximo jogo já estará em boas condições», destacou a mesma fonte do Marítimo, referindo-se ao duelo com o Gil Vicente, que acontece a 31 de outubro, para a 10.ª jornada da Liga.

Já em 2010, com o estádio em obras, o Marítimo teve de recorrer ao recinto dos vizinhos «alvinegros» para receber o Sporting Fingal (República Checa) e Bangor City (País de Gales), em jogos da pré-eliminatória da Liga Europa.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 12.ª classificado, com seis pontos, defronta o Moreirense, que se encontra na 14.ª posição com a mesma pontuação, na sexta-feira (19:00), no Estádio da Madeira.