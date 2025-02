Enquanto não é encontrado o sucessor de César Peixoto, o comando da equipa do Moreirense fica entregue a Vítor Dimas e Henrique Abreu, que eram treinadores-adjuntos na anterior equipa técnica.

Segundo fonte do clube minhoto, citada pela agência Lusa, a dupla vai orientar o treino desta quinta-feira, ficando ainda por se saber se também assumirá o comando da equipa no jogo com o Estrela da Amadora, no domingo (15:30), para a 24.ª jornada da Liga.

Ao contrário do que sucedeu com Vítor Dimas e Henrique Abreu, os restantes elementos da equipa técnica que era liderada por César Peixoto - João Gião, Sérgio Miguel e Diogo Coutinho – acompanham o treinador na saída do Moreirense.

O clube de Moreira de Cónegos venceu apenas um jogo nos últimos 11 e ocupa a 11.ª posição na Liga, com 26 pontos, mais seis do que o lugar de acesso ao play-off de manutenção.