A FIGURA: Franco

Uma máquina no meio campo do Moreirense, sendo interveniente de valor acrescentado em todos os momentos do jogo. Importante na manobra defensiva e no choque, mesmo com o seu aspeto franzino, importante nos equilíbrios que confere à equipa e igualmente importante com bola no processo ofensivo. O médio é uma das chaves do sucesso deste Moreirense.

O MOMENTO: golo de Hernâni Infande (10’)

O cruzamento de Frimpong na esquerda saiu com as medidas certas para o coração da área. Galovic e Montero abriram uma cratera e o jovem guineense pareceu nem acreditar em semelhante dádiva. Nem teve de saltar, bastando acenar afirmativamente com a cabeça para bater Arruabarrena.

OUTROS DESTAQUES

Hernâni Infande

A felicidade ao azar, o jovem extremo foi uma das novidades no onze do Moreirense. Estreou-se a titular e precisou apenas de dez minutos para se estrear a marcar, mas acabou por sair lesionado nos descontos da primeira metade.

Jason

O espanhol foi um dos mais competentes na equipa arouquense. Tentou um chapéu a Kewin, sem nexo, no início do jogo, mas de resto tomou quase sempre as decisões certas e deu expressão ao ataque.

Kodisang

Boa entrada em campo, mexendo com o jogo do Moreirense na segunda metade. O extremo aproveitou bem o espaço e os contragolpes para ganhar terreno a partir do lado direito do ataque.

Frimpong

Tirou o cruzamento certeiro para o golo do Moreirense em mais um bom jogo na lateral esquerda dos cónegos. Seguro na manobra defensiva, foi várias vezes à linha. Numa delas fabricou o golo.