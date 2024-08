Foi uma cambalhota que calou o uivo dos lobos. O Moreirense entrou a perder frente ao Arouca, mas deu a volta ao marcador e conquistou a segunda vitória no campeonato. A formação orientada por César Peixoto não acusou o golo sofrido a frio e foi em busca de um resultado mais favorável, acabando por conseguir.

Ao terceiro minuto do encontro, David Simão marcava um excelente golo e colocava a turma arouquense em vantagem. Na resposta, Asué e Alan viraram o placard, ainda no primeiro tempo, e, já na etapa complementar, Madson – que bela exibição – fazia o terceiro e matava o jogo.

Gonzalo García tem ainda muito trabalho pela frente até ter a máquina bem oleada. Com um futebol muito vertical e com muitas variações de flanco, o Arouca não conseguiu superiorizar-se ao jogo rendilhado do Moreirense. Os cónegos colam-se a FC Porto e Sporting na frente do campeonato.

Treinador mexem nos onzes

César Peixoto fez duas alterações em relação à equipa que bateu o Farense na ronda inaugural. Saltam do onze Fabiano (lesionado) e Sidnei Tavares (castigado) e entram Dinis Pinto e Ofori. Já Gonzalo García mudou quatro peças depois do desaire caseiro com o Vitória de Guimarães. Saíram Matías Rocha, José Fontan, Pedro Santos e Trezza e entraram para os seus lugares Galovic, Chico Lamba, Gozálbez e Henrique Araújo.

O encontro não podia ter começado melhor para a formação arouquense. David Simão aproveitou um mau alívio dos locais para, à entrada da área, disparar uma folha seca que só parou onde a coruja dorme. Grande remate a abrir o placard. Contudo, a vantagem durou pouco mais de cinco minutos. Primeiro, Maracá, num cruzamento, cabeceou para fantástica defesa de Mantl para canto. Na sequência, Asué ganhou nas alturas e fez a igualdade de cabeça.

Voltava tudo à estaca zero, mas ganhavam os adeptos com um início frenético. Ainda assim, o jogo continuou vivo e com os dois emblemas em busca do golo. O Moreirense tinha mais bola, mais iniciativa e mais ocasiões, contudo o Arouca nunca deixava de incomodar a área contrária. Asué, com um remate cruzado, ficou perto do segundo. Do outro lado, Fukui disparou de longe, todavia um tudo nada ao lado.

Na reta final do primeiro tempo, Rúben Ismael ficou perto de dar vantagem aos locais, mas o remate esbarrou caprichosamente na trave. Já em cima do apito, Weverson carregou Madson em falta dentro da área e o árbitro não teve dúvidas em assinalar penálti. Na conversão, Alan fez a viragem no marcador e levou a equipa de Moreira de Cónegos em vantagem para o descanso.

Mais Arouca, mas sem golos

Os dois técnicos decidiram mexer em tempo de intervalo. César Peixoto deixou o autor do segundo golo no balneário, Alan, e lançou Benny no seu lugar. Já Gonzalo García trocou dois: Weverton e Gozálbez foram ao banho e Quaresma e Trezza foram a jogo. O Arouca passou a ter iniciativa de jogo, porém sentia muitas dificuldades em penetrar a defesa local.

Mesmo assim, foram os lobos de Arouca a ficar muito perto do golo. Jason entrou na área pela esquerda e cruzou para o segundo poste onde apareceu Henrique Araújo, com a baliza escancarada, a rematar ao lado. Que perdida! E, como diz a velha máxima do futebol, quem não mata, morre, os arouquenses não marcaram e acabaram por sofrer.

Num contra-ataque, Madson conduziu o esférico até à entrada da área e rematou rente ao poste, fazendo o terceiro e dando descanso à turma de Moreira de Cónegos. Ainda assim, os visitantes não baixaram os braços e tentaram reduzir. Henrique Araújo ganhou no físico a um adversário e rematou para boa defesa de Kewin. Já na compensação, o guardião do Moreirense ainda impediu o golo a Trezza, que rematou de longe. Triunfo cónego que acaba por se ajustar.