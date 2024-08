FIGURA: Madson (Moreirense)

Excelente jogo coroado com um golo. Madson deu muita vida ao lado esquerdo do ataque do Moreirense e esteve nos principais lances de ataque da equipa. Sofreu a falta que deu a grande penalidade, a fechar a primeira parte, e marcou o golo que deu o descanso ao emblema de Moreira de Cónegos.

MOMENTO DO JOGO: Perdida de Henrique Araújo

No futebol tudo muda em muito pouco tempo e este encontro é a imagem disso mesmo. O Moreirense ganhava por 2-1 e Henrique Araújo tinha a oportunidade de empatar, mas, com a baliza escancarada, rematou ao lado. Três minutos depois, Madson marcava na baliza contrária e colocava o marcador em 3-1, terminando com as esperanças arouquenses.

OUTROS DESTAQUES

Asué (Moreirense): Excelente jogo e com um golo como prémio. O avançado do Moreirense esteve imperial no jogo aéreo, marcando de cabeça o golo do empate, e ganhou vários lances aos adversários. Na segunda parte, fez um sprint até à defesa para roubar uma bola ao adversário, valendo o aplauso dos adeptos.

David Simão (Arouca): No primeiro remate enquadrado do Arouca no campeonato, o primeiro golo. David Simão aproveitou um mau alívio do Moreirense para fazer o primeiro e único golo arouquense no campeonato. O capitão do Arouca pautou o jogo e merecia mais.