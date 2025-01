Domínio do Moreirense na primeira parte; ascendente do AVS no início da segunda e réplica final dos cónegos na reta final do encontro. Num jogo entre vizinhos os dois conjuntos assinaram uma espécie de pacto de agressão, repartindo um ponto para cada lado com um empate (1-1) no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O resultado ficou selado ainda na primeira metade com golo de Alanzinho, de penálti, e de Jaume Grau, dando sequência à série de empates dos dois emblemas. Quinto empate consecutivo do AVS naquela que foi a 11.ª jornada sem vencer, terceiro empate seguido do Moreirense.

Com a rivalidade entre vizinhos longe da de outros tempos, também a intensidade do jogo esteve longe dos pergaminhos de outros embates entre as duas vilas. O Moreirense mostrou mais maturidade enquanto equipa e adiantou-se no marcador logo aos dez minutos.

Fernando Fonseca perdeu a bola no seu meio campo ofensivo, mas a bola foi parar a Gabrielzinho, que galgou meio campo até à cara de Simão. Quando armava o remate é derrubado por Nacho, dando origem a um castigo máximo. Da marca dos onze metros Alanzinho atirou para o fundo das redes adiantando os cónegos no marcador.

Tranquilo com bola, o Moreirense ia gerindo as incidências do jogo, ainda que sem construir grandes lances de perigo. Por seu turno, o AVS tinha dificuldades para articular jogo, não acertou nos momentos de pressão e, por isso, sentiu dificuldades para equilibrar os pratos da balança.

Saiu, ainda assim, em igualdade para o intervalo. Em cima do apito para o período de descanso. Num ataque pelo lado direito, após um primeiro remate de Rodrigo Ribeiro é Jaume Grau a ressacar para golo com a cabeça, igualando a partida a uma bola. Ficou selado aí o resultado final.

Ainda assim, o golo perto do intervalo teve o condão de espevitar o AVS. Ainda sem vencer no comando técnico dos avenses, Daniel Ramos viu a sua equipa superiorizar-se no reatar do encontro, construindo alguns lances de perigo em que podia ter saltado para a frente do marcador.

Mexeu na equipa César Peixoto, introduziu no jogo unidades como Madson, Sidnei e Asué, que revitalizaram os cónegos. Voltou a controlar o jogo o Moreirense, passou a estar por cima e até festejou o segundo golo na sequência de um livre. Alanzinho bateu para o desvio de Marcelo, mas alertado pelo VAR o árbitro Hélder Malheiro anula o golo: Sidnei, em fora de jogo, interfere na jogada.

Não foi a única vez que os cónegos ameaçaram o segundo. Já nos descontos Madson voltou a abanar as redes, gritou-se golo, mas de pronto foi assinalado fora de jogo. Também o AVS teve momentos em que podia chegar ao segundo, mas o apito final suou com a igualdade a uma bola. O AVS continua sem vencer desde 14 de setembro, enquanto que o Moreirense soma o quarto jogo sem vencer.



A FIGURA: Gabrielzinho

O jogador mais irreverente no relvado do recinto cónego. Desequilibrou o jogo logo nos instantes iniciais, ao aproveitar um erro do adversário galgando metros para a baliza adversária, até ser travado na área. Ainda tentou voltar a mexer com o jogo, mas sem o desfecho pretendido. Tentou fazer a diferença.

O MOMENTO: golo do AVS (45’)

Lance pelo corredor direito, em que Vasco Lopes solicita a subida de Gustavo Assunção. Na linha o médio faz o passe atrasado para o remate de Rodrigo Ribeiro, que remata contra um defesa adversário. Na ressaca Jaume Grau cabeceia sem oposição para o fundo das redes, firmando o empate final a uma bola no jogo.

NEGATIVO: jogo pouco intenso

Apesar de pertencerem a concelhos e a distritos distintos, Moreira de Cónegos e Vila das Aves são vilas vizinhas que, por norma, potenciam duelos intensos e com muita rivalidade. Não foi o que se viu esta tarde. O jogo não foi propriamente intenso e, por força do alheamento dos avenses deste projeto, também nas bancadas o espírito não foi o mesmo de outros duelos.