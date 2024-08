Segundo jogo longe da Luz; segunda perda de pontos no Minho. O Benfica não foi além de um empate a uma bola em Moreira de Cónegos no jogo inaugural da 4.ª ronda da Liga e apenas um penálti já fora de horas, transformado por Marcos Leonardo, impediu mesmo a derrota dos encarnados frente ao Moreirense. Ofori tinha marcado poucos minutos antes para a equipa da casa.

Jogo competente de um Moreirense organizado e comprometido frente a um Benfica que foi superior. É inegável a supremacia dos encarnados – com António Silva e Di Maria no onze –, mas é também inegável que, mais do que uma equipa em sobressalto, o Benfica é um clube em sobressalto e isso nota-se dentro das quatro linhas.

Os encarnados não tiveram poder de fogo para impor a sua lei e depois de perderem na primeira jornada em Famalicão, voltam a escorregar no Minho. Entre lenços brancos, insultos a Roger Schmidt e a Rui Costa, num clima de completa desconfiança o Benfica perdeu cinco pontos nas primeiras quatro jornadas.

Benfica mandão, mas em sobressalto

Com domínio territorial e muita pressão para empurrar o Moreirense para o seu último reduto, o Benfica entrou no jogo mandão e disposto a assumir as rédeas do jogo. Foi o que fez, mas encurralado no curto espaço para o qual empurrou o jogo em frente à área cónega.

Organizado, o Moreirense soube interpretar o que jogo pediu. Já estava preparado para isso. Agrupou-se bem, geriu o espaço e deixou o Benfica entregue à qualidade individual dos rasgos de Di Maria ou aos atributos de Kokçu a soltar a bola na distribuição de jogo.

Muito curto coletivamente. Em contraponto, a equipa de César Peixoto estava confortável remetida à sua defesa com espaço para explorar em contragolpe. Nessa nuance viu uma má receção de Madson impossibilitar o brasileiro de ficar completamente isolado logos nos minutos iniciais.

Em mais um lance desses, já nos descontos da primeira metade, Gabrielzinho – acabado de entrar – fez mesmo abanar as redes. Alertado pelo VAR, André Narciso foi visualizar as imagens e anulou o golo assinalando uma falta no início da jogada. Suspira o Benfica, mas no banco Roger Schmidt não se livrou da contestação.

Penálti fora de horas evita cenário ainda pior

Renato Sanches foi uma espécie de penso rápido ao intervalo, ao render o amarelado Florentino. Animou as hostes encarnadas para uma segunda metade de completo domínio. Nos traços gerais o quadro não foi muito diferente, mas nos traços mais finos as diferenças foram evidentes.

Continuou a carregar o Benfica, acentuando o seu domínio. Do outro lado uma grande brecha: o Moreirense acusou o evoluir do cronómetro e a falta de bola, com o desgaste a fazer-se sentir. Começaram a chegar mais tarde os cónegos, dando mais margem aos encarnados. Por seu turno, a equipa da Luz conseguiu ser mais efetiva no domínio. Não se limitou a dominar territorialmente, conseguindo mais remates, mais cruzamentos perigosos e mais oportunidade reais de golo.

Mas, do outro lado ergueu-se uma barreira que nunca deixou de acreditar. Marcelo e Maracás apareceram em todas e mesmo quando estes claudicaram estava lá Kewin. A equipa de César Peixoto ainda teve capacidade para se esticar até ao ataque, com Ofori, lançado por Benny a atirar para o fundo das redes. A bola desvia em António Silva e trai Trubin, precipitando o clima de contestação num estádio maioritariamente vermelho.

Em sobressalto, no último suspiro Asué travou Leandro Barreiro na área. Penálti para o Benfica, transformado por Marcos Leonardo oito minutos para lá dos noventa no resgate de um ponto. Um resgate sem salvação aparente. O clima continua tenso, muito tenso, nas águias.