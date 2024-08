A FIGURA: Maracás

Jogo irrepreensível do defesa central do Moreirense, que faz com Marcelo uma dupla compacta e sólida. Esta noite o brasileiro de 30 anos esteve em todas, controlou a defesa e teve sempre um pouco mais de esforço para emprestar a cada lance. Fez uma série de cortes na hora certa, mantendo o Moreirense seguro no jogo e ainda assinou um lance perigoso ao rematar de cabeça na área.

O MOMENTO: golo do Benfica (90+8’)

O Moreirense já fazia contas aos três pontos, quando Luís Asué travou Leandro Barreiro na área. Momento de tensão, quando já estava esgotado o tempo de compensação. Foi Marcos Leonardo a assumir a cobrança, atirando com sucesso para o seu lado esquerdo. Kewin ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu suster o remate.

OUTROS DESTAQUES

Alanzinho

A referência da construção de jogo do Moreirense, estava em dúvida depois de falhar o jogo em Braga. Soube ter bola para a equipa respirar e lançou os contragolpes perigosos dos cónegos.

Di Maria

Estreia a titular esta temporada, justificando a chamada. O argentino foi um dos oásis do Benfica – essencialmente na primeira parte – ao usar do seu talento para arranjar soluções entre a falta de espaço.

Ofori

Jogo de luta, de muito trabalho e pouco tempo para respirar. O médio cometeu alguns erros com bola, naturais para quem anda tanto tempo atrás do adversário. Manteve-se firme e ainda marcou perto do final do encontro.

Kokçu

Tentou fazer com um coletivo emperrado funcionasse. A jogar entrelinhas com a intenção de imprimir velocidade, o médio turco desenhou várias combinações e fez por distribuir jogo com critério.