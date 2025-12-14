O avançado grego Vangelis Pavlidis é a novidade no onze inicial do Benfica em relação à vitória por 2-0 ante o Nápoles, com Franjo Ivanovic a sair da equipa titular nas opções do treinador José Mourinho, para o jogo da 14.ª jornada da Liga, ante o Moreirense (18h00).

No Moreirense, o treinador Vasco Botelho da Costa faz duas alterações no onze inicial em relação ao empate com o Estoril (3-3). Entram Maracás e Benny, saem o castigado Alan e também Michel.

Hélder Carvalho é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por José Mira e Alexandre Ferreira. O quarto árbitro é Diogo Rosa. No vídeo-árbitro vai estar Rui Oliveira, assistido por Nuno Eiras.

Siga tudo AO MINUTO no Maisfutebol, onde pode seguir o jogo, assim como na transmissão TVI.

AS EQUIPAS PARA O MOREIRENSE-BENFICA:

MOREIRENSE: André Ferreira; Dinis Pinto, Maracás, Gilberto Batista, Francisco Domingues; Mateja Stjepanovic, Vasco Sousa; Diogo Travassos, Benny, Landerson; Guilherme Schettine.

BENFICA: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

SUPLENTES DO MOREIRENSE: Caio Secco, Cédric Teguia, Luís Semedo, Kiko Bondoso, Álvaro Martínez, Rodrigo Alonso, Afonso Assis, Jimi Gower, Marcelo.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, António Silva, Franjo Ivanovic, Manu, Schjelderup, José Neto, Rodrigo Rêgo, João Rego, Tiago Freitas.