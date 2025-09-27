A fortaleza cónega continua intransponível. Quarto jogo em casa, quarto triunfo do Moreirense, desta feita sobre o Casa Pia numa cambalhota com salto ara o pódio (2-1). O conjunto de Vasco Botelho da Costa esteve em desvantagem, entrou praticamente a perder, mas deu a volta ao resultado e continua a impressionar neste arranque de temporada.

Após a derrota em Alvalade, o técnico operou três mexidas no onze, as mesmas que João Pereira fez na sua equipa para procurar o regresso aos triunfos. Mais produtivo fora de portas, o Casa Pia entrou bem no jogo, marcou e quis confirmar esse estatuto, mas o Moreirense inverteu a situação com golos de Schettine e Benny a anular o tento inaugural de Livolant.

O jogo em Moreirense Cónegos começou intenso e em menos de um quarto de hora já se registava um golo para cada lado. Com vários duelos, muitas disputas de bola e um encarar aguerrido de parte a parte, foi o Casa Pia a abrir o ativo por intermédio de Livolant. Uma quota significativa do golo vai para Abdu Conté, que rompeu pela esquerda até fazer o passe certeiro. Momento, ainda assim, de azar para o jogador canhoto, que se lesionou nesse lance e teve de ser substituído.

Entre espera pelo VAR, a substituição e festejos, o Moreirense respondeu quase de pronto. Seis minutos depois, Kiko Bondoso – também a partir do lado esquerdo – cruzou junto à linha de fundo para Schettine se impor de cabeça perante a defensiva de alta estatura dos gansos. Tudo novamente empatado num arranque de jogo aberto e prometedor.

Manteve-se a intensidade, mas o erro passou a estar muito mais presente. O embate continuou disputado e aberto, é certo, mas com muitos passes errados, entregas de bola simples a dar em complicações e poucos lances a redundar em perigo. Neste cenário, acabou por ser o Moreirense a soltar-se das amarras do marasmo e a lançar-se para a busca dos três pontos.

Os cónegos cresceram, acercaram-se com maior incidência da área dos gansos e foi do banco que saiu a solução para o triunfo. Benny fez o segundo da tarde para os axadrezados apenas sete minutos depois de entrar em campo, assinando ao minuto 70 o triunfo com um remate de primeira de fora da área.

O Casa Pia ainda tentou o pressing final para conseguir um ponto, mas sem sucesso. A equipa da casa segurou a vantagem, mantém-se invicto em casa e salta para o pódio. Um arranque de temporada recheado de sorrisos em Moreira de Cónegos.

A FIGURA: Benny

Uma das figuras do Moreirense da última época, o médio perdeu espaço no onze, mas precisou apenas de sete minutos em campo para decidir o jogo. Tecnicamente evoluído, não desperdiçou a bola afastada pela defesa do Casa Pia para a entrada da área. Colocou a sua técnica ao serviço da equipa, reclamando por mais tempo de jogo.

O MOMENTO: segundo golo do Moreirense (70’)

Pontapé de canto movimentado por Alanzinho no lado direito do ataque do Moreirense, colocando o esférico no coração da área. A defesa do Casa Pia faz o corte para a entrada da área, onde aparece Benny – acabado de entrar – a disparar de primeira para o fundo das redes. Bom golo do médio, a resgatar os três pontos para os cónegos.

NEGATIVO: três lesões nos gansos

João Pereira não teve uma tarde fácil em Moreira de Cónegos. O técnico teve de operar três substituições devido a lesão, perdendo peças importantes. Abdu Conté saiu logo aos oito minutos após fabricar o primeiro golo do encontro. Já na segunda parte foi Sequeira a ter de sair. O guarda-redes já saiu para o intervalo com queixas, acabando por ser substituído nos primeiros minutos do segundo tempo. Também Kaíque saiu com queixas na fase final do encontro.