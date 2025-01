César Peixoto, treinador do Moreirense, afirmou esta quinta-feira que espera um «jogo repartido» com o Arouca, por ser uma equipa «muito forte» no contra-ataque.

A equipa de Moreira de Cónegos não canta vitória há cinco jornadas e espera quebrar esse ciclo contra o Arouca, apesar de Peixoto reconhecer que a formação arouquense vai criar dificuldades.

«[O Arouca] tem uma transição ofensiva muito forte. Em poucos toques, chega à frente. É uma equipa que 'arrisca', com mudança de ritmo forte. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Eles também vão encontrar uma boa equipa, a jogar 'olhos nos olhos'. Vai ser um jogo repartido, com momentos em que vamos dominar. Vamos fortes e confiantes», referiu o treinador de 44 anos.

Peixoto entende que o Estádio Municipal de Arouca é um «campo difícil» devido às condições da relva, principalmente, quando ocorre precipitação.

O extremo Ivo Rodrigues, único reforço da equipa «timoneira» está convocado para o jogo e a equipa precisa de se reforçar «a partir do momento em que há saídas», disse César Peixoto, fazendo uma referência à saída do defesa Carlos Ponck para o Hapoel Beer Sheva.

César Peixoto perspetivou que o oitavo classificado da Liga vai «ter uma equipa compacta e competitiva para abordar a segunda volta» e anseia o fecho do mercado de transferências. O Moreirense está em oitavo lugar, com 23 pontos e o Arouca em 15.º, com 16 pontos.