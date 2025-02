Cristiano Bacci está muito perto de ser oficializado como o novo treinador do Moreirense.

Pouco menos de um mês após ter deixado o comando técnico do Boavista, o italiano prepara-se para regressar à Liga, desta vez para suceder a César Peixoto nos cónegos. Em cima da mesa deve estar um contrato válido até ao fim da temporada, sem qualquer opção para o estender. Cristiano Bacci encontrava-se em Itália, mas já viaja para Portugal.

Esta será a terceira aventura no país, depois da passagem pelo Olhanense, entre as épocas 2014/15 e 2016/17, e os 21 jogos realizados à frente dos axadrezados, com apenas duas vitórias.