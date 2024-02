A FIGURA: Madson

Uma das novidades de Rui Borges no onze do Moreirense, o extremo fez por justificar a aposta com uma prestação completa. Faz o cruzamento atrasado na primeira parte para o remate ao ferro de Ausé, defendido por Hugo Souza, e marca na segunda parte o golo do triunfo. Momento de inspiração individual a resgatar a equipa cónega. Quarto golo do extremo brasileiro de 24 anos do Moreirense.

O MOMENTO: golo do Moreirense (74m)

Lance de inspiração de Madson, apenas com um toque na bola. Dinis Pinto está na assistência ao fazer o cruzamento a partir do lado direito, na entrada da área a bola cai na zona de ação do brasileiro, que à meia volta dispara de primeira, um remate seco, a entrar junto à malha lateral fora do alcance de Hugo Souza. Definiu o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Dinis Pinto

Regular, ainda que sem dar nas vistas, o lateral direito do Moreirense cumpriu a sua missão e acaba por ter papel determinante no triunfo. É dos seus pés que sai o cruzamento para o único golo do jogo.

Hugo Souza

Segurou o Desportivo de Chaves enquanto pôde. Quando duas defesas verdadeiramente milagrosas, o guarda-redes brasileiro preparava-se para ser a figura do jogo, até Madson fazer a diferença.

Franco e Ofori

A dupla de médios defensivos voltou a ser o motor do Moreirense. Com a equipa a passar por momentos distintos, adaptaram-se sempre às circunstâncias. Foram elementos importantes com bola quando os cónegos estiveram por cima, e souberam sofrer quando a equipa se desencontrou.

Dário Essugo

Estreia a titular do jovem médio emprestado pelo Sporting, que entre apagões e momentos em que conseguiu assumir o jogo, destacou-se pela capacidade física. Fica na retina um lance em que rompeu com bola pelo corredor central.