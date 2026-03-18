Dinis Pinto, uma das revelações da temporada na Liga portuguesa, encerrou forçosamente a época 2025/26 mais cedo. Isto porque lesionou-se num ombro e vai ser operado nesta quinta-feira, confirmou o Maisfutebol.

Pinto desfalca o Moreirense desde sete de março, na receção ao Nacional. Desde aí, não jogou mais. Agora chega a altura do lateral ser alvo de intervenção médica.

Dinis Pinto, de 25 anos, levava 24 jogos, um golo e seis assistências nesta temporada, a terceira ao serviço do Moreirense. Vasco Botelho da Costa deve continuar a optar por apostar em Diogo Travassos, emprestado pelo Sporting, na posição de lateral-direito.