O Estrela da Amadora teve, em Moreira de Cónegos, uma espécie de prova de vida. Conseguiu mostrar sinais vitais, estando na frente com dois golos de penálti, mas viu o descontraído Moreirense operar a cambalhota no marcador (3-2). Num jogo com três penáltis, o triunfo cónego, o segundo consecutivo em casa, chegou apenas nos descontos num lance de bola parada.

Na luta pela permanência, com muito mais em jogo, o conjunto da Amadora tentava dar um safanão na crise de resultados – quatro derrotas consecutivas – naquele que seria, em teoria, o jogo com menor grau de complexidade das três últimas jornadas. Com Cristiano Bacci em estreia no banco de suplentes, o Estrela apresentou-se com uma pequena revolução no onze, alterando cinco peças em relação à derrota com o FC Porto. O chicote pareceu querer funcionar, mas acabou por não ter o efeito pretendido.

A equipa da Reboleira chegou ao final da primeira parte com dois golos de vantagem, ambos na transformação de grandes penalidade. O primeiro castigo máximo nasce de dois erros crassos do Moreirense: Gilberto atrasa demasiado curto, Rodrigo Pinho intromete-se, mas nem precisou de tocar na bola; Caio Secco sai dos postes, deixa a bola passar por entre as pernas e derruba o avançado. No segundo penálti, na confusão de um canto, Gilberto acaba por tocar a bola com o braço na área.

Jovane Cabral e Ianis Stoica não foram perdulários e abanaram com a redes da baliza cónega. Caio Secco caiu nas duas vezes para o seu lado direito, sendo enganado por Jovane, que atirou para o lado oposto, e por Ianis Stoica, que bateu forte para o meio da baliza. Vantagem inesperada num jogo que não teve assim tantos predicados para que o Estrela estivesse na frente com golos apontados aos minutos 13 e 36.

Mas, a tarde era mesmo de penáltis, e também o Moreirense beneficiou de um castigo máximo antes do derradeiro apito de Hélder Malheiro na primeira metade. Renan abalroou Landerson na área e, após ver as imagens, o árbitro deu novo duelo a partir da marca dos onze metros. Já nos descontos, Alanzinho não converteu à primeira, mas atacou a recarga com convicção, relançando o jogo.

O Moreirense, que nunca tinha perdido em casa com o Estrela, não se resignou e foi atrás do resultado. Foi na crença que esteve o fator decisivo, os cónegos acreditaram e viram um Estrela em descrédito ruir para o precipício da quinta derrota consecutiva, ficando à mercê do Casa Pia no evoluir da jornada. Poucos minutos após entrar, Luís Semedo restabeleceu a igualdade num golo de belo efeito. Remate cruzado, de pé esquerdo após rececionar com o direito, a bater Renan. Remate colocado a conformar o relançar do encontro, numa fase em que o Estrela deixou de ter capacidade para lutar.

O 3-2 chegou já nos descontos, quatro minutos para lá dos noventa. Cristiano Bacci e os seus adjuntos bem gritaram do banco, tentando organizar a equipa, mas sem sucesso. Os axadrezados estavam com mais pulsar e Maracás resgatou o triunfo com um cabeceamento fulminante na segunda bola. Festejo cónegos com a reviravolta que deixa o Estrela em maus lençóis.

A FIGURA: Maracás

O pilar do Moreirense, para além do jogo competente que realizou, mantendo a estrutura da equipa em momentos mais complicados, teve o condão de ser decisivo, ao marcar o golo do triunfo já nos descontos. Cabeceamento pleno de convicção num dos últimos lances do encontro, a dar os três pontos ao conjunto de Vasco Botelho da Costa.

O MOMENTO: terceiro golo do Moreirense (90+4’)

Livre para o Moreirense, oportunidade para colocar a bola na área já fora de horas. Rodrigo Alonso, um dos destaques do Moreirense, coloca tenso na zona da confusão e na segunda bola, após uma primeira disputa, é Maracás a aparecer de forma imperial no coração da área a cabecear para o fundo das redes. Cambalhota no marcador no amealhar dos três pontos.