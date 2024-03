O Moreirense empatou a zero com o Fafe, da Liga 3, num jogo particular realizado esta terça-feira, em Moreira de Cónegos.

A equipa de Rui Borges apresentou-se sem qualquer dos titulares na vitória de domingo sobre o Arouca por 1-0 e não foi além de um empate diante do conjunto da terceira divisão.

O Moreirense volta a competir a 30 de março, no dérbi com V. Guimarães, que está agendado para as 15:30, no Estádio D. Afonso Henriques.