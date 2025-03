Num embate entre equipas a fugir aos lugares aflitivos da tabela classificativa, Moreirense e Estrela da Amadora empataram-se (1-1) na tarde deste domingo em Moreira de Cónegos. A equipa da Reboleira esteve na frente, mas viu o conjunto da casa igualar o encontro com uma bomba. de Sidnei.

Antes de mais, diga-se, o espetáculo protagonizado foi pobre no Minho. Não faltou equilíbrio tático de parte a parte, compromisso e entrega. Mas, faltou alegria, criatividade, rasgo e magia. No fundo, faltou aquilo que anima o desporto rei. Entre um remate aqui, normalmente de meia distância, uma ou outra bola despejada para a área na tentativa de encontrar algo palpável, a verdade é que nenhum dos conjuntos conseguiu assumir as rédeas do jogo.

Na estreia de Cristiano Bacci no comando técnico de um Moreirense em queda na tabela, acabou por ser o Estrela da Amadora a adiantar-se no marcador já na segunda metade num lance de bola parada. Travassos estava fora das quatro linhas, a ser assistido, e no banco de suplentes o técnico José Faria pedia calma a Alan Ruiz para dar tempo ao lateral recuperar.

Alan Ruiz lá cobrou o livre, mesmo saindo demasiado largo Ferro ainda manteve a bola jogável no lado oposto, sendo que de forma mais ou menos fortuita, após um segundo desvio de Ruben Lima, é Kikas a demonstrar sentido de oportunidade para encostar para o fundo das redes.

Uma sobra do que já foi esta época, o Moreirense tardou a evidenciar uma reação. Foi preciso ir ao banco de suplentes. Sidnei saltou para o terreno de jogo para fazer a diferença com um grande golo, uma autêntica bomba à entrada da área a restabelecer a igualdade a dez minutos dos noventa.

Depois de dois jogos com a baliza a zeros, o Estrela ameaçava conseguir o segundo triunfo – consecutivo – fora de portas, mas acabou por sucumbir. Igualdade a um golo que acaba por ser o resultado mais natural face ao que se passou à flor do relvado.

Apenas com um triunfo nos últimos doze jogos, o Moreirense está em queda na tabela classificativa, conseguindo, ainda assim, manter a distância para este Estrela da Amadora. A equipa da Reboleira agarra-se com o que pode a cada ponto, pelo que o empate, mesmo sem sal, acaba por não ser um resultado extremamente negativo para qualquer uma das equipas. Um mal menor num embate em que acabaram por faltar predicados.



A FIGURA: Sidnei Tavares

Foi lançado no jogo já numa fase adiantada, apenas para o último quarto de hora. Ainda foi a tempo de fazer a diferença. Cinco minutos após ter entrado, aproveitou uma bola à entrada da área para disparar para o empate e evitar que o tonalidade das nuvens que se fazem sentir fosse ainda mais escura.

O MOMENTO: golo de Sidnei (79’)

Que golo do médio que tinha entrado apenas cinco minutos antes o jogo. À entrada da área, após um amortecer de bola por parte de Asué, o médio enche o pé e faz um grande golo. Sem hipóteses de defesa, bomba ao ângulo superior esquerdo da baliza do Estrela.