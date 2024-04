A FIGURA: Franco

Não sabe baixar o ritmo, mesmo o Moreirense aparentando estar já em descompressão. Foi o único do tridente habitual do meio campo a ir a jogo, assumindo as despesas da fazer fluir a equipa cónega. Faz o passe para o golo de Castro e sofre a grande penalidade do segundo golo, estando, portanto, nos dois golos da equipa de Moreira de Cónegos.

O MOMENTO: segundo golo do Estrela, Kikas (84’)

Kikas com instinto matador. Rúben Lima está na génese do lance ao traçar o cruzamento a partir do flanco esquerdo, tenso, para o atacante desviar de forma decisiva, de primeira, para o fundo das redes, resgatando dessa forma um ponto para o Estrela.

OUTROS DESTAQUES

Castro

Novidade no onze do Moreirense – em virtude da indisponibilidade de Ofori e Alanzinho – o médio teve uma prestação competente, coroada com o golo de fora da área, a estreia a marcar com a camisola do Moreirense.

Leonardo

Uma das apostas de Sérgio Vieira ao intervalo, o médio trouxe mais capacidade construtiva ao meio campo do Estrela. Faz um primeiro remate no lance em que o Estrela chega ao 2-1.

Frimpong

Jogo competente na lateral esquerda, que na manobra defensiva quer nas incursões ofensivas. Tirou, a partir do lado esquerdo, vários cruzamentos com relativo perigo para a baliza adversária.

Régis

Após uma primeira metade demasiado apática, foram as introduções ao intervalo que deram maior capacidade ao Estrela. Foi o caso de Régis, que imprimiu mais velocidade pelo flanco esquerdo, com alguns cruzamentos perigosos.