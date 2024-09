Ao arranque de temporada prometedor, Moreirense e Famalicão – com predominância para os famalicenses – têm passado por uma espécie de travessia no deserto nos últimos jogos. Esta noite empataram-se em Moreira de Cónegos num nulo desgarrado, sem sangue a ferver e apenas com alguns apontamentos dignos de registo.

O “Vila Nova” até podia isolar-se no terceiro posto da tabela classificativa, mas somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer naquele que foi também o terceiro duelo com equipas minhotas. Os cónegos, que venceram nas duas primeiras jornadas, somaram o quarto jogo sem vencer.

Na globalidade o encontro foi pobre, não cativando os 2.022 adeptos que assistiram ao jogo. A equipa de Armando Evangelista até marcou por duas vezes, mas os lances acabara por ser prontamente anulados pela equipa de arbitragem. No primeiro caso, ainda na primeira parte, foi assinalada falta ofensiva na disputa de bola anterior ao remate certeiro de Sorriso. Em cima do minuto 90 Mário González encostou para o fundo das redes, mas foi assinalado fora de jogo. Em ambos os casos os famalicenses contestaram muito as decisões.

Depois de uma primeira parte morna, o figurino melhorou ligeiramente na segunda metade, com remates de relativo perigo de parte a parte, mas sem que qualquer um dos conjuntos se conseguisse sobrepor de forma inequívoca de forma a desequilibrar o jogo. Teve mais capacidade para assumir as despesas do jogo o Famalicão, mas nunca ficando completamente confortável.

A equipa de César Peixoto demonstrou argumentos para esticar o jogo e chegar a zonas de finalização com frequência, mantendo o embate sempre aberto, mesmo que não fosse capaz de o dominar. Ou sejam as duas equipas nunca sentiram descontrolo, a nível defensivo e posicional, mas faltou mais para agarrarem os três pontos.

Na primeira vez que o Moreirense não sofre golos esta época o Famalicão fica pela primeira vez em branco. Um ponto para cada lado do duelo minhoto disputado em Moreira de Cónegos. Mantém-se a tradição, o Famalicão nunca venceu em Moreira para a Liga, falhando o assalto ao pódio.

A FIGURA: Alanzinho

O jogador com maior clarividência no retângulo de jogo. O brasileiro dos cónegos soube interpretar todos os momentos do jogo, soube ocupar bem os espaços quando o Moreirense precisou e conseguiu emprestar a sua criatividade ao jogo quando a equipa cresceu. Remate com perigo no início da segunda parte.

O MOMENTO: segundo golo anulado ao Famalicão (89’)

último fôlego do Famalicão na corrida pelos três pontos, a bola é cruzada para a área, onde Mário González devia de forma letal para o fundo das redes. O árbitro assistente levantou, de imediato, a bandeira, assinalado posição irregular. O VAR deu o mesmo veredito perante os protestos famalicenses. Lance tenso num dos últimos momentos do jogo.

NEGATIVO: quem os viu e quem os vê

Jogo pobre em Moreira de Cónegos, com apenas 2.022 adeptos a assistirem a um duelo minhoto entre vizinhos que teve poucos predicados. Um remate aqui, um lance de maior vigor ali, mas na globalidade longe de bem jogado de parte a parte a resultar num nulo.