Moreirense e FC Porto encerram esta segunda-feira a 9.ª jornada da Liga num jogo que vai contar com transmissão em canal aberto na TVI a partir das 20h15. Um jogo em que a equipa de Francesco Farioli está obrigada a vencer para recuperar a vantagem sobre os rivais diretos, mas equipa de Moreira de Cónegos ainda não perdeu em casa, pelo contrário, ganhou todos os jogos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Acompanhe o Moreirense-FC Porto no AO VIVO do Maisfutebol

O FC Porto chega a este jogo depois de ter consentido a primeira derrota na temporada, na Liga Europa, diante do Nottingham Forest (0-2), mas Francesco Farioli não deverá promover muitas alterações no onze, além do expectável regresso de Gabri Veiga que, no City Ground, foi rendido por Pablo Rosario.

O Moreirense terá de pontuar para recuperar o quinto lugar, perdido para o Famalicão, e, para isso, vai procurar fazer valer o factor casa, destacando-se, nesta altura, como a única equipa da Liga que ainda não perdeu pontos no seu «castelo», depois do FC Porto ter cedido os primeiros pontos no clássico com o Benfica.

Vasco Botelho da Costa também não deverá mexer muito estrutura habitual, mas, para este jogo, não vai poder contar com Vasco Sousa, cedido pelo FC Porto.

Recordamos ainda que na temporada passada, o FC Porto venceu em Moreira de Cónegos para a Liga por 3-0, mas também foi eliminado no mesmo estádio da Taça de Portugal com uma derrota por 2-1.

Confira as equipas prováveis na galeria associada