O FC Porto apresenta três novidades na equipa titular, para a jornada inaugural da Liga, no reduto do Moreirense (18h45).

João Mário, Fábio Cardoso e Wendell são promovidos à titularidade, em detrimento de Pepe (castigado), Danny Namaso e Zaidu.

No Moreirense, Rui Borges faz apenas uma alteração comparativamente com a equipa que perdeu frente ao Farense: Marcelo rende Rafael Santos no eixo da defesa.

CONSTITUIÇÃO OFICIAL DAS EQUIPAS:

MOREIRENSE: Kewin; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Frimpong; Ofori e Franco; Kodisang, Alan e Camacho; André Luís.

ONZE DO FC PORTO:Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, GrUjic e Pepê; Taremi e Galeno.