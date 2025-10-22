Moreirense fecha época com lucro de 5,4 milhões de euros
SAD minhota regressa aos resultados positivos e vive nova era sob comando do fundo Black Knight
O Moreirense anunciou um lucro de 5,4 milhões de euros na época 2024/25, invertendo o prejuízo de 1,5 milhões registado na temporada anterior. O relatório e contas foi aprovado por unanimidade esta terça-feira, em Assembleia Geral de acionistas.
De acordo com o comunicado publicado no site oficial, as receitas totais mais do que duplicaram, passando de 6,8 para 14,6 milhões de euros, impulsionadas sobretudo pelos «outros rendimentos e ganhos», que englobam as transferências de jogadores — como Carlos Ponck (Hapoel Beer Sheva - Israel), Gonçalo Franco (Swansea - País de Gales), Kodisang (Sundowns - África do Sul), Madson Monteiro (Juárez - México) e Luís Asué (Shanghai Shenhua - China).
Os custos operacionais também aumentaram, mas de forma moderada, 11 por cento, para um total de 9,2 milhões, com os encargos com pessoal a subirem ligeiramente para 5,9 milhões.
A época marcou ainda o início de uma nova fase na SAD cónega, após a venda de 62,5 por cento do capital ao fundo Black Knight Football Club, que também controla o Bournemouth, da Premier League. O negócio, aprovado em maio, prevê que a participação suba até aos 70 por cento.
O novo presidente da SAD, Tim Bezbatchenko, elogiou o legado de Vítor Magalhães, que liderou o projeto durante 12 anos, e destacou o momento de «transição e ambição renovada».
«Estamos totalmente empenhados em construir uma equipa competitiva e um projeto desportivo sólido e sustentável», afirmou Bezbatchenko.
O Moreirense, que ocupa atualmente o quinto lugar da Liga com 15 pontos conquistados.