O Moreirense vai organizar eleições para os órgãos sociais do clube, informou a mesa da assembleia-geral (MAG) em comunicado.

O ato eleitoral vai decorrer no dia 8 de julho e a apresentação das listas à presidente da MAG, Serafina Pereira, tem como data-limite o dia 6 de julho.

Caso na sejam apresentadas candidaturas, vai ser convocada uma assembleia-geral extraordinária para 18 de julho.

O empresário Vítor Magalhães preside os cónegos desde 2008.