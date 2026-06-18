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Há 26 min
Moreirense marca eleições para 8 de julho
Vítor Magalhães é presidente do clube minhoto desde 2008
Vítor Magalhães é presidente do clube minhoto desde 2008
O Moreirense vai organizar eleições para os órgãos sociais do clube, informou a mesa da assembleia-geral (MAG) em comunicado.
O ato eleitoral vai decorrer no dia 8 de julho e a apresentação das listas à presidente da MAG, Serafina Pereira, tem como data-limite o dia 6 de julho.
Caso na sejam apresentadas candidaturas, vai ser convocada uma assembleia-geral extraordinária para 18 de julho.
O empresário Vítor Magalhães preside os cónegos desde 2008.
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