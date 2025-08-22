O treinador Vasco Botelho da Costa considera que o Vitória de Guimarães, próximo adversário do Moreirense, é «uma das equipas mais fortes» da Liga, mas garante que os cónegos querem «disputar o jogo de igual para igual com qualquer adversário e lutar pelos três pontos».

«Fruto da qualidade dos jogadores do Vitória, vai haver momentos em que temos de estar mais baixos no campo. Sabemos o que o Vitória pode fazer, mas, ao mesmo tempo, aquilo que trabalhámos pode servir para contrariar esses pontos fortes. Acima de tudo, queremos que os nossos pontos fortes falem mais alto. É isso que nos pode catapultar para mais três pontos», disse o técnico, na conferência de antevisão.

O Moreirense chega ao dérbi após o triunfo perante o Santa Clara (1-0), nos Açores, isto depois da vitória na ronda inaugural, na receção ao Alverca (2-1). Vasco Botelho da Costa admite que a equipa tem pela frente «um jogo especial», mas quer que essa emoção seja acompanhada por «uma grande parte de razão», sob pena de se perder «capacidade de análise e decisão».

«O Luís [Pinto] pode chegar aqui e alterar o que tem feito. Não seria uma surpresa. Mas também estamos preparados para o que tem sido até aqui [3-4-3]. A experiência de jogar contra estas estruturas dá-nos mais segurança, mas temos de estar preparados para coisas diferentes», avisou ainda, quanto à versatilidade do adversário.

Vasco Botelho da Costa apontou ainda que o Moreirense está «a atacar cada vez melhor» e a mostrar-se «cada vez mais sólido defensivamente».

Quanto a reforços, nomeadamente à possibilidade de contratar o lateral-direito Diogo Travassos, ligado ao Sporting, o técnico disse apenas que vão existir «algumas entradas para colmatar posições necessárias».

O Moreirense recebe o V. Guimarães este sábado, às 16h00, num jogo da 3.ª jornada da Liga, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.