O Moreirense entrou com uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para «reclamação de créditos» ao Vitória de Guimarães, relativamente a Rui Borges, confirmou fonte dos cónegos à Lusa.

O atual treinador do Sporting trocou o Moreirense pelo V. Guimarães no início da época 2024/25. Em dezembro de 2024, os leões pagaram 4,1 milhões de euros ao Vitória, que teria de repartir o valor da transferência com o Moreirense.

«Houve uma negociação com o Sporting e com os adjuntos de Rui Borges. Não será 50 por cento para cada clube, como se tem dito, mas será um valor aproximado», disse o presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, na altura.

Com este processo arbitral no TAD, o Moreirense pretende receber mais do aquilo que o V. Guimarães entendeu distribuir.