Tiknaz e João Graça marcaram os golos que terminaram com a seca de vitórias do Rio Ave, que já durava desde o início de março. Os vilacondenses, que tinham perdido os últimos cinco encontros, foram mais eficazes numa partida muito tática e que só ganhou emoção nos minutos finais.

O Moreirense mostrou pouca ambição de conquistar os três pontos e acabou castigado, voltando a perder cinco jogos depois. Os cónegos continuam na 10.ª posição, somando 35 pontos, enquanto a formação rioavista colou-se ao Nacional, com 32 pontos.

Primeira parte sem emoção

Uma bola no poste logo no segundo minuto de jogo deu uma impressão errada do que iriam ser os primeiros 45 minutos. Cedric Teguia recebeu o esférico na direita, puxou para dentro e rematou em arco ao ferro. Animavam-se as hostes locais, contudo foi a exceção que confirmou a regra, já que os restantes minutos deram sono. Do lado do Rio Ave, só em cima do descanso é que conseguiu chegar à baliza com perigo. João Novais, já no interior da área e em excelente posição, rematou por cima.

Cristiano Bacci fez quatro alterações depois do triunfo (0-1) em Barcelos. Saíram do onze os três castigados, Dinis Pinto, Maracás e Alan, e por opção saiu Rúben Ismael. Saltaram para a titularidade Gilberto Batista, Michel Santos, Sidnei Tavares e Jeremy Antonisse. Já Petit mudou três peças depois do desaire caseiro diante do Boavista. Clayton, castigado, ficou de fora, assim como os lesionados Omar Richards e Olinho, sendo rendidos por Nelson Abbey, João Novais e Zoabi. A primeira metade foi fraca e sem motivos de interesse.

Golo e muita quezília

Na segunda metade pouco ou nada mudou. O esférico continuou a ser jogado muito afastado das balizas e só lá chegava de bola parada. Os dois técnicos mexeram na equipa para tentar alterar o rumo dos acontecimentos e acabou por ser o vilacondense a levar a melhor, já que acabou por chegar ao golo a um quarto de hora do fim.

Tiago Morais cruzou na esquerda, Frimpong aliviou para a entrada da área onde apareceu à entrada da área a rematar para golo. O esférico ainda sofreu um ligeiro desvio e enganou Kewin que, ainda assim, podia ter feito bem melhor. Golo teve o condão de animar o jogo, com muitas quezílias entre os jogadores à mistura.

Com o jogo a ferver, contrariamente aos primeiros 75 minutos, dentro e fora do relvado, acabou por ser o Rio Ave a confirmar o triunfo com mais um golo. Zoabi entrou na área em velocidade e cruzou, na linha de fundo, para João Graça confirmar a conquista dos três pontos em cima da linha. Respiram melhor os vilacondenses.

FIGURA: Tiknaz (Rio Ave)

Excelente jogo do médio turco do Rio Ave, com muitas recuperações de bola e com critério na saída para o ataque. Foi dos pés dele que saiu o primeiro golo e que mudaria o jogo. Remate de primeira que só parou no fundo das redes.

MOMENTO DO JOGO: Penálti revertido

Já com o Rio Ave em vantagem, o Moreirense conquistou uma grande penalidade, com Panzo a carregar Schettine em falta. Contudo, o VAR reverteu a decisão, já que a falta foi cometida fora da área, acabando por ser marcado livre.

NEGATIVO: Quezílias entre jogadores

Depois do primeiro golo, o jogo ficou muito quezilento, com os jogadores das duas equipas a envolverem-se constantemente em escaramuças. O pináculo dessas discussões foi a expulsão de Schettine já depois do apito final. Escusado.