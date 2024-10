Debaixo de um autêntico dilúvio, Moreirense regressou aos triunfos depois de cinco jornadas sem vencer, impondo a derrota ao Santa Clara (1-0), a sensação deste arranque do campeonato. Benny, que até não tem tido muitos minutos, saltou do banco para assinar a conquista dos três pontos para os cónegos no jogo de despedida do árbitro Nuno Almeida.

Apenas com derrotas frente a FC Porto e Benfica, Santa Clara até forçou – e conseguiu – um início de jogo pujante, mas os cónegos equilibraram os pratos da balança, assistindo-se a um jogo encaixado e intenso, mas no qual escassearam lances de perigo junto de ambas as balizas.

Neste capítulo começou por ser a turma de Vasco Matos, que perdeu Safira ainda no aquecimento – entrou Matheus Pereira para o onze – a ter mais hipóteses de abanar a redes. Kewin, a figura do jogo, resolveu sempre os lances, sustendo o nulo no marcador com intervenções valiosas.

Numa delas, quando estava cumprida uma hora de jogo, após Ponck atrapalhar-se com a bola e isolar Vinícius, valeu o guarda-redes a evitar ser driblado com um desarme corajoso. Roubou a bola entre as pernas do adversário com uma rápida incursão com as mãos.

Na dança dos bancos, com as várias substituições, foi o Moreirense quem acabou por ser mais feliz, mesmo sem ter César Peixoto – castigado – no banco de suplentes. Benny foi lançado para dar mais capacidade ao meio campo do Moreirense, conseguindo ser decisivo.

A dez minutos dos noventa, numa boa incursão ofensiva em que Schettine – também lançado do banco – trabalhou bem pela direita, serviu o médio para o remate triunfal à entrada da área com o pé direito. Golo muito festejado pela equipa cónega, que seis jogos depois volta a vencer.

Ainda sem perder em casa, o Moreirense de César Peixoto volta a vencer antes da paragem, encarando nova interrupção no campeonato com mais tranquilidade. Não derrotou um adversário qualquer.

De regresso ao convívio com os grandes, o Santa Clara entrou em campo no quarto posto da classificação, somando cinco triunfos e apenas tendo sido derrotado por dragões e águias. Os açorianos apresentaram-se em Moreira de Cónegos após dois triunfos, ainda forçaram na fase final, mas sem sucesso.

O apito final de Nuno Almeida confirmou os três pontos para os cónegos e assinalou o final da carreira do ex-internacional. Saiu do relvado com guarda de honra de ambas as equipas.



A FIGURA: Kewin Silva

Três intervenções determinantes, mesmo num jogo em que não teve propriamente um volume de trabalho intenso, levaram o guarda-redes a fazer a diferença. Defendeu com dificuldades um livre de MT e, já na segunda parte, salvou por duas vezes Ponck. Num dos lances a intervenção foi verdadeiramente milagrosa, naquele que foi o momento da tarde em Moreira de Cónegos.

O MOMENTO: golo de Benny (80’)

Boa combinação ofensiva do Moreirense, Schettine trabalhou sobre o lado direito para servir Benny – estava em campo há menos de dez minutos – para o médio rematar de primeira para o fundo das redes. Remate rasteiro, mas com as medidas certas, a devolver os cónegos aos triunfos.

POSITIVO: Nuno Almeida com guarda de honra

Aos 49 anos Nuno Almeida terminou a carreira. O árbitro dirigiu o seu último jogo e teve, inclusive, direito a que cantassem pelo seu nome da bancada. Depois de dar, por duas vezes, os cartões a miúdos na bancada, saiu com guarda de honra do relvado.