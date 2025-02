Com o mercado aberto, sem Bruma, Zalazar e Matheus, o Sp. Braga venceu em Moreira de Cónegos (1-2) naquele que foi um dos derradeiros jogos da jornada 20 do campeonato. Os arsenalistas estiveram a perder desde o minuto 4, mas o filme repetiu-se: os guerreiros operaram a cambalhota fora de horas por Ricardo Horta.

Três lances de bola parada definiram o jogo, com o Sp. Braga a ser mais forte na reta final do encontro, após uma primeira metade tremida em que o Moreirense esteve por cima. Terceiro triunfo consecutivo do Sp. Braga, após a vitória frente à Lazio, a pressionar o FC Porto na luta pelo terceiro lugar.

Continua numa maré negativa o Moreirense, que somou o oitavo jogo consecutivo sem vencer. O Moreirense apenas tinha perdido um jogo em casa, com o FC Porto, averbando a segunda derrota caseira da temporada. Os guerreiros sem com os três pontos onde Benfica, Sporting e FC Porto já tropeçaram.

Intensidade a abrir

Num início de noite frio, em Moreira de Cónegos rapidamente a temperatura subiu à flor do relvado. No primeiro momento de aproximação às áreas, o Moreirense chegou ao golo através de um lance de bola parada. Hornicek deixou escapar a bola na disputa com Marcelo, aparecendo Schettine para cabecear para o fundo das redes.

Entre muitos protestos bracarenses, foram precisos seis minutos para Cláudio Pereira analisar as imagens e confirmar o golo. Entrada em jogo a perder do Sp. Braga, que demorou a encontrar-se, ficando refém de um Moreirense mais ativo no jogo. Apenas a meio da primeira parte o conjunto de Carlos Carvalhal se conseguiu encontrar ficando o jogo em aberto.

Entre cruzamentos, quase sempre iniciativa de Roger, e um lance ou outro, o Sp. Braga ia começando a ter iniciativa, mas sem grande perigo. Em sentido inverso, também o Moreirense, sem o castigado César Peixoto no banco, obrigava Hornicek a intervir. Uma bomba de Roger no último dos oito minutos de descontos concedidos na primeira metade, enviou o jogo para o período de descanso com a certeza de que a segunda parte significaria intensidade de parte a parte.



Cambalhota chega, outra vez, fora de horas

Impulsionado pelo remate ao travessão, e com as afinações ao intervalo, o Sp. Braga tentou entrar forte na segunda metade do jogo, fazendo por encostar o Moreirense junto da sua área. Começou por ser determinante a forma como o Moreirense encarou o jogo e não se deixou encostar.

Os cónegos foram sabendo gerir o assédio adversário, souberam agrupar-se e não deixaram de olhar para a baliza adversária e até dispuseram de boas oportunidades. Mas, acompanhando o evoluir do cronómetro, os guerreiros intensificaram o assédio e impuseram sentido único à fase final do jogo.

Moutinho estabeleceu o empate ao minuto 67 na sequência de um pontapé de canto, dando ainda mais impulso à carga do Sp. Braga, que culminou com o hábito arsenalistas: marcar fora de horas. Novo canto quando passavam 4 minutos para lá dos noventa, a bola sobra para Horta finalizar e assegurar os três pontos.