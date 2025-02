A FIGURA: Gharbi

Foi o elemento mais ativo em campo no duelo minhoto. Sempre disponível para o jogo, o jovem jogador gizou os principais momentos ofensivos de ataque bracarense. Irrequieto e repentino, mesmo alinhando pelo lado esquerdo, fugiu várias vezes para o meio, baralhando as marcações. Bate os pontapés de canto que dão origem aos golos do Sp. Braga, assinando mais uma série de lances em que deixou sair a sua criatividade.

MOMENTO: golo de Ricardo Horta (90+4’)

Sequência de cruzamentos do Sp. Braga no momento de maior assédio da equipa bracarense á em cima da hora. Gharbi aponta o canto do lado direito, há uma primeira disputa de bola e o esférico acaba por sobrar para Ricardo Horta na marca do penálti, que fuzila para o fundo das redes, assegurando os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Roger

O remate com estrondo ao ferro num dos últimos lances da primeira parte é o principal cartão de visita da prestação do extremo. A partir do lado direito do ataque foi o principal impulsionador dos arsenalistas.

Rúben Ismael

Preencheu o meio campo com posicionamento, intensidade e capacidade de ter bola. Mais um grande jogo do médio naquela que está a ser a sua temporada de afirmação. Jogou e fez jogar.

Ricardo Horta

No dia em que passou a ser o jogador com mais jogos com a camisola do Sp. Braga, o capitão dos guerreiros marcou no último lance do encontro o golo do triunfo. Mais uma página de Horta na epopeia guerreira.

Schettine

Jogo de luta do avançado brasileiro, que articulou bem o ataque da equipa de Moreira de Cónegos com apoios aos companheiros de equipa. Sem grandes oportunidades de finalizar, marcou de forma oportuna logo aos 4 minutos.