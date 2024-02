Moreirense e Sporting encerram esta segunda-feira a 22.ª jornada da Liga num embate que está marcado para as 20h15 e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisutebol.

Depois das «poupanças» na Liga Europa, frente aos suíços do Young Boys, Ruben Amorim deverá recuperar esta segunda-feira o onze mais forte que tão bem tem dado conta do recado na Liga, com os regressos de Coates, Geny Catamo, Morita e Trincão às opções iniciais.

Do lado do Moreirense, Rui Borges continua sem poder contar com Sylla e Fabiano Souza e deverá manter a mesma estrutura que, na jornada anterior, bateu o Desp. Chaves (1-0), mas com João Camacho a juntar-se a Madson e Alanzinho no apoio direto a Luís Asué, que deverá voltar a ser principal referência do ataque da equipa de Moreira de Cónegos.

Olhando para a classificação, depois da goleada do Benfica ao Vizela (6-1), no domingo, os leões estão obrigados a vencerem esta noite de forma a poderem voltar a colar-se ao rival, ainda com um jogo em atraso.

O Moreirense, por seu lado, com um sólido sexto lugar, pode voltar a aproximar-se dos vizinhos Vitória (-6 pontos) e Sp. Braga (-8) na luta pela Europa.

