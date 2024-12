O Sporting abre esta quinta-feira a 13.ª jornada da Liga com uma prova de fogo em Moreira de Cónegos diante de uma equipa que já «roubou» pontos ao Benfica e que afastou o FC Porto da Taça de Portugal.

Depois de duas derrotas consecutivas em casa, com o Arsenal, para a Liga dos Campeões, e com o Santa Clara, no campeonato, João Pereira estreia-se a jogar fora de casa onde os leões têm demonstrado um registo demolidor, com 24 golos marcados em seis jogos.

João Pereira não vai ainda poder contar com Franco Israel na baliza, ainda a recuperar de um síndrome gripal, tal como Eduardo Quaresma que, depois de recuperar de lesão, não está ainda a cem por cento para ir a jogo. Kovacevic deverá, assim, continuar na baliza, enquanto na defesa Gonçalo Inácio regressa para se juntar a Debast e Diomande, ainda com St. Juste à espreita.

Ficam dúvidas no meio-campo, entre Daniel Bragança e Morita, e também no ataque, neste caso quanto à continuidade de Edwards no onze, com a possibilidade de Maxi Araújo voltar a subir para o ataque.

O Moreirense tem feito do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas uma verdadeira fortaleza, ainda sem derrotas, com quatro vitórias e dois empates, e, além disso, conta com o melhor ataque da Liga a seguir aos três grandes.

César Peixoto deverá manter, assim, a estrutura habitual, ainda sem Ofori, mas com Alanzinho de regresso ao onze.

Com arbitragem de António Nobre, o duelo entre cónegos e leões tem início marcado para as 20h15 desta quinta-feira.

