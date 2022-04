A FIGURA: Derik Lacerda

Entrou em Barcelos para ser decisivo; esta tarde repetiu a façanha. É, portanto, aquilo a que se pode chamar uma verdadeira arma secreta. Apesar de ter ascendente, o Moreirense não conseguia romper a defensiva beirã. Até que o atacante entrou, ainda na primeira parte, para com a sua velocidade fazer a diferença. Uma assistência milimétrica para golo e um remate que na ressaca também deu golo revolucionaram a prestação do Moreirense. Há um antes e um depois de Derik ter entrado em campo.

O MOMENTO: golo de Mirallas (45+2’)

Cumpria-se a compensação da primeira metade; a vencer o Moreirense chegou a um segundo golo que, de forma repentina, deixou os cónegos a vencer com uma margem relativamente confortável. Derik fez o que quis na esquerda, deixou para trás os oponentes e deu a Mirallas o golo. Só teve de encostar, lançando os cónegos para o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Mirallas

A forma física do internacional belga ainda não é a melhor, mas nota-se o crescimento. A qualidade, já se sabe, está lá. Demonstrou bons pormenores e estreou-se a marcar com a camisola do Moreirense num lance em que aparece bem na área.

Sagnan

Forte fisicamente, o defesa central foi dos mais destemidos e dos elementos que, desde início, encarou o jogo com mais afinco. Foi raro vê-lo perder um lance.

Gonçalo Franco

Ganhou a titularidade nos últimos jogos, tem jogado à frente da primeira linha do meio campo e interpreta o que se lhe pede de forma a fazer fluir o jogo cónego. Importante a ser mais um elemento a estancar o miolo, mas ao mesmo tempo com chegada ofensiva.

João Pedro

O capitão do Tondela foi lançado ao intervalo, sendo que o melhor período da equipa coincidiu com a sua entrada em campo. Deu dinamismo ao setor intermediário à equipa beirã.