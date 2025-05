O treinador do Moreirense, Cristiano Bacci, sublinhou esta sexta-feira que a sua equipa tem de «honrar o futebol e o clube» frente ao AVS, equipa que ainda está na luta pela permanência na Liga, à partida para a 34.ª e última jornada.

«Apesar do que significa o jogo, o nosso objetivo foi sempre ganhar, mesmo depois de alcançarmos os objetivos. Entrámos para todos os jogos com a mentalidade de ganhar. Assim vai ser. Temos de honrar o futebol e o nosso clube. Vamos dar tudo para ganhar», disse Bacci, na antevisão ao encontro marcado para as 18 horas de sábado.

Bacci reconheceu ainda que as palavras que disse sobre o árbitro Gustavo Correia, de que «tinha a camisola do FC Porto» no jogo entre dragões e cónegos, ganho pelo FC Porto por 3-1, na 32.ª jornada, foram enquadradas numa crítica feita de «acordo com o sentimento naquele momento» e não uma acusação de teor pessoal, considerando o nível dos árbitros portugueses «alto».

«Os árbitros portugueses têm uma coisa muito difícil de ver noutros lugares do mundo. Explicam as decisões quando acaba o jogo. É uma coisa de que gosto. Quando há um lance no videoárbitro, explicam-nos sempre uma situação. Foi uma surpresa. Como todos os profissionais, os árbitros podem falhar. Isso também acontece com jogadores e treinadores», detalhou.

O Moreirense, 11.º classificado, com 37 pontos, já tem a permanência garantida e visita o AVS, 16.º, com 27, num jogo com arbitragem de João Gonçalves e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.