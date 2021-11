A FIGURA: André Luís

Sétimo golo da época, quase sempre sinónimo de pontos. Desta vez não foi diferente. Em dia de aniversário do clube, quando o presente se preparava para ter um travo amargo, o ponta de lança brasileiro saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou para o fundo das redes num lance de bola parada. Pouco tempo após entrar em campo resgatou um ponto para os cónegos. Sétimo golo da temporada.

O MOMENTO: golo de André Luís (86’)

Livre cobrado por Ibrahima Camará no lado esquerdo do ataque, bola tensa para a área, onde aparece André Luís ao primeiro poste de cabeça a desviar de forma letal. A bola ainda desvia ligeiramente em Nuno Santos, mas à saída da cabeça do avançado brasileiro já levava selo de golo .

OUTROS DESTAQUES

Walterson

Num Moreirense perro de movimentos e a quem faltou agilidade com bola, o extremo brasileiro tentou remar contra a maré e fazer o contrário. Foi dos seus rasgos que saíram os lances potencialmente mais promissores para os cónegos.

Lucas Silva

Quase dois meses e meio depois do golo de uma vida, apontado ao Tottenham, o brasileiro de 23 anos voltou a fazer o gosto ao pé. Esperou pelo seu momento, aproveitou a brecha da defesa adversária e apontou o derradeiro golo da 10.ª jornada da Liga.

Ibrahima

Ganhou um lugar no meio campo do Moreirense e tem feito por merecer a aposta de João Henriques. Ganhou vários duelos, foi sempre uma opção válida e trabalhou bem o esférico.

Luiz Carlos

Um monstro no meio campo do Paços de Ferreira. Com capacidade para ler o jogo acima da média e uma frescura física de assinalar aos 36 anos, alia as capacidades à experiência acumulada na Liga para ser um elemento de referência da equipa de Jorge Simão.