Declarações do treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, na sala de imprensa, após a derrota por 4-0 ante o Benfica, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

A derrota explica-se pelos erros:

«Sim, sem dúvida, não há como fugir a isso. Não costumamos errar tanto como errámos. Não gosto de considerar que temos todas as situações previstas e bem trabalhadas. Temos indicadores para jogar curto, por fora, longo. E hoje, especialmente nos lances dos golos, não decidimos bem. E é um jogo que, por irónico que pareça, se explica muito mais pelos nossos erros ofensivos, porque acho que defensivamente acabámos por fazer um jogo competente: tomámos o risco de pressionar o Benfica a campo inteiro. Acabámos por sofrer um golo na sequência de uma bola parada, mas penso que estávamos a ter algumas saídas, aproximações. Depois, não fomos bons o suficiente. Na segunda parte, apareceram os erros e depois o lado mental começou a falar um pouco mais alto, talvez depois do segundo golo. E passámos a tomar más decisões. Eu olho para as situações do ponto de vista da decisão que o jogador teve tomar e a forma como executar e acho que foi mais a decisão do que a execução. As decisões não deviam ter sido aquelas e o Benfica aproveitou bem.»

Dois médios diferentes na segunda parte. Começou com Stjepanovic e Vasco Sousa e depois teve Rodrigo Alonso e Afonso Assis. Se isso influenciou o jogo:

«Fiz uma alteração por lesão e outra por cartão amarelo [ndr: do Stjepanovic]. Conhecendo o Hélder [ndr: árbitro] como conheço, não poderia arriscar manter um médio com cartão amarelo em campo. Fizemos duas alterações que não queríamos e tivemos dinâmicas diferentes fruto dos jogadores que entraram para a segunda parte, mas isso não teve influência no resultado.»

Erros consentidos pelo Moreirense ou forçados pelo Benfica:

«Metade, metade. Acho que o Benfica também sabia o que queria, tem um treinador que dispensa apresentações e vemos uma dimensão estratégica grande e um conhecimento profundo dos adversários. Temos muitos jovens que precisam de crescer com estes erros. Mesmo eu preciso de crescer. Fizemos muitas coisas bem feitas. Temos de olhar para o jogo como uma oportunidade de crescimento. O Benfica soube reagir ao que estava a acontecer. Tornámo-nos muito previsíveis.»