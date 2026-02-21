Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na Flash Interview do V+, após a derrota frente ao Sporting por 3-0, numa partida a contar para a 23.ª jornada:

Equipa muito desconfortável

«Sim, não há muito a dizer. Estamos a jogar contra a melhor equipa, na minha opinião, desta Liga. É muito difícil parar o Sporting. Eu acho que nós, enquanto conseguimos ter períodos de jogo em que tínhamos a equipa compacta a defender, conseguimos controlar relativamente o processo ofensivo do Sporting, ainda que, na primeira parte, tenhamos dado algum espaço no corredor direito. Não estávamos a bascular bem a linha, precisávamos de um médio para controlar as roturas e isso fez com que eles tivessem ali algumas situações de perigo. Mas penso que conseguimos, mais ou menos, estancar enquanto estivemos em bloco organizado. É muito difícil pressionar. Tentávamos saltar mais alto, que é um pouco a nossa identidade, e levávamos rapidamente com uma bola de qualidade dentro, entre linhas. Foi sempre difícil pressionar mais alto e, com bola, nós sabíamos que ia ser muito difícil. O Sporting é muito agressivo, individualiza a pressão, e o facto de o nosso campo também ter dimensões um pouco mais reduzidas, por um lado é bom quando queremos defender e pressionar, mas também é mau quando queremos jogar contra uma equipa que é muito agressiva. A nossa estratégia também passou um pouco por aí: ter duas referências na frente. Sabíamos que íamos ser muito pressionados na primeira fase e que poderíamos ter de saltar a primeira linha de pressão do Sporting por cima. Conseguimos uma ou outra situação, mas, lá está, estamos a jogar contra uma equipa muito boa. O jogo não tem grande história, são de facto justos vencedores e, portanto, parabéns ao Sporting.

Um jogo para analisar, não para esquecer

«Não, nós temos sempre que analisar. Isto é crescimento, porque todos nós temos a ambição de conseguir competir com os melhores e com as melhores equipas. E a verdade é que, como eu disse, acho que a vitória do Sporting nunca esteve em causa, porque nós, lá está, nunca conseguimos jogar. Não tivemos muitas aproximações perigosas, portanto o jogo esteve sempre a pender muito mais para o lado do Sporting. Mas a verdade é que aquilo que desbloqueia o jogo, nos dois primeiros golos, para além de serem duas grandes execuções, são dois lances de transição em que nós recuperamos, tentamos sair e perdemos a bola. Portanto, estamos desorganizados e essa nossa desorganização o Sporting não perdoou, e a bola acabou na nossa baliza. Agora, é este tipo de lances que temos de analisar. Temos de perceber que, contra equipas deste nível, as melhores equipas do nosso campeonato, este tipo de erros, que são pequenos, mas que depois se tornam grandes porque sofremos com isso, faz a diferença. Temos sempre coisas para analisar, mas continuamos dentro daquilo que é o nosso objetivo. Continuamos a um jogo de distância do nosso grande objetivo e vamos descansar para depois preparar da melhor forma possível o jogo com o Casa Pia, que vai ser também um jogo muito difícil.»