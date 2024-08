Apesar da vitória na ronda inaugural, em Faro, César Peixoto alertou que o Moreirense «não pode perder a competitividade» no duelo com o Arouca, no domingo, para continuar a onda de vitórias.

«O Arouca tem muita qualidade individual e uma ideia de jogo bem definida. Ainda não estamos no máximo das nossas capacidades, como o Arouca não está. O Arouca vai-nos tornar difícil o jogo. Temos de estar concentrados. Temos de ser pacientes na forma como vamos pressionar, como vamos encontrar os espaços», disse o técnico dos cónegos na antevisão ao encontro.

César Peixoto considerou que a equipa arouquense é «muito forte» no ataque à profundidade, no jogo interior e nas «transições ofensivas», chegando ao último terço «em poucos toques».

«Se anularmos o jogo interior, podemos sair em transições rápidas. Depois queremos impor o nosso ritmo de jogo e a nossa qualidade individual. Se colocarmos muita gente em zonas de finalização, podemos marcar. O Arouca sofreu alguns golos em cruzamentos na pré-época. Temos de seguir à risca o nosso plano de jogo», observou

O treinador do Moreirense assumiu ainda que gostava de ver chegar mais um lateral-esquerdo, mas não prevê saídas no plantel.

«É importante trabalharmos os jogadores que chegaram mais tarde, como o Pedro Santos, o Schettine, o Gabrielzinho. Só havendo competitividade, a equipa cresce internamente, para estarmos mais fortes jogo a jogo. Quando todos os jogadores estiverem nos mesmos níveis, a equipa vai crescer muito», frisou.

O Moreirense recebe o Arouca este domingo, às 15h30, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.