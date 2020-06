Ricardo Soares não se deixa enganar pela posição do Desp. Aves, equipa que está praticamente despromovida, e elogia o adversário do Moreirense nesta segunda-feira.

«É um adversário valoroso, com jogadores de qualidade. Mas mais importante do que nos focarmos no adversário, é focarmo-nos no que somos capazes de se fazer, no que trabalhamos diariamente e no nosso plano de jogo. Se nos concentrarmos nas tarefas e entrarmos com motivação, estamos mais perto de conseguir a vitória», realçou, na conferência de antevisão ao jogo agendado para as 17h.

Os cónegos, que perderam apenas um dos últimos 10 encontros no campeonato e ocupa o nono lugar, defronta uma equipa que pode ver consumada a descida já nesta jornada, caso perca diante do Moreirense e o Marítimo vença o Benfica, também na segunda-feira.