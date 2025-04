Cristiano Bacci, treinador do Moreirense anteviu o embate, de domingo, diante do Rio Ave, a contar para a 29.ª jornada da Liga.

O técnico da equipa minhota, reconheceu que o adversário está a atravessar um período difícil, com cinco derrotas consecutivas, mas que vai querer dar luta para reverter o ciclo negativo.

«O Rio Ave tem cinco derrotas seguidas. Vai querer mudar o seu caminho. É uma equipa em dificuldades, mas não nos podemos esquecer que ganhou ao Sporting de Braga antes das cinco derrotas», analisou o técnico sobre o adversário, na antevisão.

«O Rio Ave é uma equipa que tem um plantel com jogadores experientes, com um treinador experiente [Petit], um dos mais experientes do campeonato. Esperamos um jogo difícil, mas estamos pronto», elogiou.

Sobre a partida, Bacci garantiu que a equipa está motivada e focada em fazer um bom trabalho.

«A motivação é sempre a primeira coisa que faz a diferença nesta altura. Pedi aos jogadores para continuarem focados no trabalho e darem sempre o melhor», referiu o técnico do Moreirense que com a manutenção na Liga garantida.

Para o duelo com o Rio Ave, 13.º classificado com 29 pontos, o Moreirense, décimo com 35, não contará com Dinis Pinto (lateral direito), Maracás (defesa central) e Alanzinho (médio) suspensos por acumulação de amarelos.

O encontro está marcado para este domingo às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Acompanhe tudo, AO MINUTO, no Maisfutebol.