Há 19 min
OFICIAL: Afonso Assis renova com o Moreirense até junho de 2030
Médio de 19 anos prolonga, por mais uma época, o vínculo que era válido até 2029
Afonso Assis prolongou o vínculo que o liga ao Moreirense e que agora é válido até junho de 2030.
A confirmação chegou através das redes sociais e de uma forma bastante creativa, já que os cónegos recorreram ao famoso videojogo «GTA San Andreas» para informar os adeptos. Há a destacar o ano adicional no contrato, já que o jogador estava ligado ao clube até 2029.
No Moreirense desde 2019/20, quando deixou o Salgueiral, Afonso Assis leva um golo nos 14 jogos que realizou pela equipa Vasco Botelho da Costa, na presente temporada.
Assista aqui ao vídeo:
