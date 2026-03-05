Afonso Assis prolongou o vínculo que o liga ao Moreirense e que agora é válido até junho de 2030.

A confirmação chegou através das redes sociais e de uma forma bastante creativa, já que os cónegos recorreram ao famoso videojogo «GTA San Andreas» para informar os adeptos. Há a destacar o ano adicional no contrato, já que o jogador estava ligado ao clube até 2029.

No Moreirense desde 2019/20, quando deixou o Salgueiral, Afonso Assis leva um golo nos 14 jogos que realizou pela equipa Vasco Botelho da Costa, na presente temporada.

Assista aqui ao vídeo: