Alanzinho, uma das principais figuras do Moreirense, vai deixar o emblema minhoto no final da temporada, quando termina contrato.

Num vídeo publicado nas redes sociais dos cónegos, o médio brasileiro anunciou que vai fazer o último jogo pelo clube no sábado, na receção ao AVS (15h30), na 34.ª e última jornada da Liga.

Alanzinho está há quatro épocas no Moreirense, onde chegou oriundo do Palmeiras, inicialmente por empréstimo. O jogador de 26 anos soma 25 golos e outras tantas assistências em 140 jogos pelos cónegos.