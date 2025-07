O Kifisias oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Jeremy Antonisse.

Através das redes sociais, o clube que atua no principal escalão do futebol grego anunciou a chegada do avançado de 23 anos, que representou o Moreirense nas últimas duas épocas. Além disso, Antonisse fica com um contrato válido até junho de 2027.

Formado no PSV, o internacional por Curaçau fez duas assistências em 56 jogos pela equipa principal dos cónegos.