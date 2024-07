O Moreirense oficializou a saída de Kobamelo Kodisang.

Através das redes sociais, a formação de Moreira de Cónegos confirmou o regresso do jogador à África do Sul, desta feita para representar o Sundowns. Internacional sul-africano por uma ocasião, Kodisang estava há duas épocas no Moreirense, sendo que apenas em 2023/24 é que se transferiu em definitivo do Sp. Braga.

Na temporada passada, o avançado de 24 anos fez um golo e três assistências em 33 jogos pela equipa principal do Moreirense.

Veja o vídeo de despedida de Kobamelo Kodisang: