O defesa Marcelo renovou contrato com o Moreirense até junho de 2026, confirmou esta quarta-feira o clube minhoto, que disputa a Liga portuguesa.

O central, capitão de equipa, prolongaram a renovação por mais uma época em relação ao vínculo anterior.

Marcelo cumpre a segunda época no Moreirense, levando 16 jogos esta época. Em 2023/24, fez 27 jogos pelos cónegos e apontou dois golos.

Formado no Vasco da Gama, o futebolista luso-brasileiro jogou ainda no Rio Preto e rumou a Portugal na época 2010/11, para jogar no Ribeirão. Em 2011/12 jogou no Leixões e representou o Rio Ave de 2012/13 a 2017/18. Na época 2018/19 rumou ao Sporting, onde fez apenas dois jogos, rumando a meio dessa temporada ao Chicago Fire. Em 2019/20 e 2020/21, jogou no Paços de Ferreira, antes do Al Tai (Arábia Saudita, 2021/22) e Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos, 2022/23), este o último clube antes do Moreirense.

Marcelo tem no currículo de troféus uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal pelo Sporting, na época 2018/19, dado que os dois jogos que fez pelos leões foi um em cada competição.

Esta é a terceira renovação confirmada pelo Moreirense desde domingo, depois do guarda-redes Caio Secco e do defesa Gilberto Batista.