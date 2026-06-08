O Moreirense anunciou a saída do diretor desportivo Marco Couto, esta segunda-feira.

Em comunicado oficial, os cónegos confirmam o fim da ligação com o dirigente de 51 anos, que vai «abraçar um novo projeto» no Noah, da Arménia.

Depois de passagens como jogador por V. Guimarães, Desp. Chaves, Beira-Mar e Olhanense, Marco Couto deixa o cargo de diretor desportivo do Moreirense, que ocupava desde a temporada 2022/23.

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