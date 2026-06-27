O Moreirense oficializou, este sábado, a saída do extremo Cédric Teguia, após uma temporada e meia.

Contratado aos espanhóis do Cartagena em fevereiro de 2025, o atacante de 24 anos cumpriu 13 jogos e marcou dois golos pelo emblema minhoto, na segunda metade da época 2024/25. Já na época transata, realizou 22 partidas oficiais.

Formado no Atlético de Madrid, o hispano-camaronês também já passou por Real Oviedo, Albacete, Celta de Vigo B, Intercity e Ceuta.